بالصور.. إخماد حريق اندلع داخل بساتين شرق ديالى

2019/08/07 | 15:45

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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، 07 آب، 2019، فرق الاطفاء أخمدت حريقا كبيرا كاد أن يلتهم 5 دوانم من بساتين بلدروز شرق المحافظات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع في بساتين، بأطراف قضاء بلدروز (30 كم شرق بعقوبة)"، لافتا الى أن "فرق الإطفاء سارعت الى اخماد النيران التي كادت أن تلتهم 5 دوانم من البساتين".

وأضاف المصدر، أن "الاضرار مادية فيما فتح تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق التي لاتزال مجهولة".

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة، سالم طحيمر ، الاربعاء (07 اب 2019)، على حرائق الدواجن في محافظة الديوانية، عادا اياها ضرب لعملية الاكتفاء الذاتي الذي يحققه العراق.

وقال طحيمر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اكثر المستفيدين ه

بغداد اليوم- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، اضحوي الصعيب، الاربعاء (07 اب 2019)، أن اهالي ضحايا حادثة الخسفة التي قتل فيها داعش اكثر من الفي مواطن عام 2014 لم يحصلوا على حقوقهم حتى الان، بسبب المحسوبية التي تتبعها بعض المؤسسات الحكومية.

وقال

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الاربعاء (07 اب 2019)، عن مخطط تقوده قوى سياسية لديها اجنحة مسلحة قبيل الانتخابات القادمة.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية حاولت تغيير مدراء 7 و

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