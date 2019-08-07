عراقي يرتكب مجزرة بحق عائلته ومفاجأة عند القبض عليه!

2019/08/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مسلح قتل 12 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه، في منطقة سبع البور شمالي بغداد....

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