احباط محاولة تهريب أدوية قادمة من سوريا 'صور'

2019/08/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة متسللين لتهريب كمية كبيرة من ألادوية قادمة من سوريا عبر سنجار .





وقالت في بيان إن مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٧٢ الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الأدوية قام بها متسللين عبر الحدود العراقية السورية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل وتمكنت المفارز الاستخبارية من الاستيلاء على الأدوية ومصادرتها .

وأوضحت أنه تم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية تجاه الأدوية وإحالتها للجهات المعنية .

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