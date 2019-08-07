صحيفة أمريكية: السعوديّة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين

2019/08/07 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤول سعودي، أن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين، لأنها لا تريد الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم.وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “المملكة لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها في المقابل لا تريد أن تبدو (ضعيفة) […]

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