نائب يقترح وضع صورة صدام مكبلاً بقاعتي مجلسي النواب والوزراء

2019/08/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، وضع صورة لرئيس النظام البائد صدام حسين، مكبل اليدين في قاعتي مجلسي النواب والوزراء.

وقال الصيادي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، واطلعت عليه "الغد برس"، إنه "يجب وضع صورة لرئيس النظام المقبور صدام حسين وهو مكبل الايدي في قاعتي مجلسي النواب والوزراء".

وأضاف، ان "مقترحه وضع الصورة لكي تكون عبرة للمسؤولين بان السلطة لا تدوم لأحد".

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