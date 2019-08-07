تامر حسني ينسحب من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز

2019/08/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الفنان المصري تامر حسني كل الأخبار المتداولة حول انسحابه من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" the voice kids.

وقال تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز..



أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة".

وأضاف الفنان المصري: "هتوحشوني جدًااااااااا..



ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب..



شكرًا".

إلى ذلك، تأكدت مشاركة نانسي عجرم في لجنة تحكيم البرنامج بعد مشاركتها في الموسمين السابقين منه، وتم طرح اسم الفنان المصري محمد حماقي ليكون ضمن لجنة التحكيم بديلًا عن تامر حسني.

وينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، في موسم عيد الأضحى، وهو من قصته وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج اللبناني سعيد الماروق، ويشاركه البطولة الفنانة المصرية زينة.

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