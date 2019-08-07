عضو بمجلس كربلاء توجه انتقاداً لاذعاً للقائد العام للقوات المسلحة (وثيقة)

2019/08/07 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو مجلس محافظة كربلاء، الاربعاء، قرار القائد العام للقوات المسلحة لعدم منحه قطع اراضي لمنتسبي القوات الامنية، الا بعد استشهادهم او تعرضهم لإصابات.وقالت بشرى حسن عاشور، في كتاب رسمي، حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخته، انه "نستغرب وننتقد بشدة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك لعدم منحه قطع اراضي لمنتسبي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، الا بعد ان يستشهدوا او يصابوا بالمعارك"، موضحةً، ان "جميع منتسبي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي يستحقون قطع اراضي سكنية لان وجودهم عنوان لوجود العراق".

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