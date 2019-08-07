نيوزيلندا تعلن رفضها طلب إبقاء قواتها في العراق

2019/08/07 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … أعلنت حكومة نيوزيلندا، رفضها البقاء ضمن حلف “الناتو” في العراق، مشيرةً أنها أوفت بمهامها المتعلقة بإعادة تأسيس المؤسسات العسكرية العراقية.ونقلت إذاعة نيوزيلندا خبرها عن تقارير حكومية، قالت إن مجلس الوزراء بحث خلال اجتماع، طلب الناتو بقاء قوات نيوزيلندا في العراق، وأشارت الإذاعة إلى أن طلب الناتو ” لم يلق قبولاً”.[…]

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