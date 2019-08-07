نينوى.. احباط محاولة لتهريب كمية كبيرة عبر سوريا

2019/08/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٧٢ الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وبمعلومات استخبارية دقيقة من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الأدوية قام بها متسللون عبر الحدود العراقية السورية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل وتمكنت المفارز الاستخبارية من الاستيلاء على الأدوية ومصادرتها".واضاف، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية تجاه الأدوية وإحالتها للجهات المعنية".انتهى..م.م

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