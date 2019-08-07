اخماد حريق كبير في احد بستاتين بلدروز في ديالى

2019/08/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، ان" حريقا هائلا اندلع داخل أحد البساتين في قضاء بلدروز شرقي ديالى".واضاف، ان" فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران ومنعها من الوصول الى البساتين المجاورة".انتهى..م.م

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