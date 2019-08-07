2019/08/07 | 15:59

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الاتحاد العراقي لكرة القدم: مصرون على لعب تصفيات كأس العالم في البصرة أو كربلاء

كلمة -

متابعة

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، يوم

الأربعاء، إصرار بلاده على خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في

محافظتي البصرة أو كربلاء الواقعتين جنوبي البلاد.

وقال إن "اتصالا ورد من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن

إبراهيم لرئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود يبلغه فيه بوجود

قرار من الفيفا يتضمن لعب العراق مبارياته في تصفيات كأس العالم على

ملعب محايد"

وأضاف "نحن لدينا موافقات رسمية من الفيفا والاتحاد الآسيوي على خوض

مبارياتنا على أراضينا، وإلا كيف نظمنا بطولة غرب آسيا"، داعيا إلى

"ضرورة ألا يتراجع الاتحاد الدولي عن قراراته السابقة، فالوضع في

العراق وتحديدا في كربلاء والبصرة، آمن جدا".

وسيلعب العراق في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إيران

والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا، ويشكك بعض الإعلاميين العراقيين

والرياضيين بأن بعض منتخبات المجموعة دفعت باتجاه أن لا يلعب العراق

في ملعبه التصفيات نظرا لحجم الجماهير الكبير الذي حضر المباريات

الودية السابقة.

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