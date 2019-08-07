الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G أصبح متوفرًا الآن للشراء في الصين

2019/08/07 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة ZTE للتو بإطلاق أول هاتف 5G تجاري لها في الصين، ويتعلق الأمر هنا بالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.



تم الإعلان عن هذا الهاتف لأول مرة في شهر فبراير الماضي بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا.

المشكلة الوحيدة هي أن شبكات الجيل الخامس 5G غير متاحة على نطاق واسع في الصين حتى الآن، فمن المتوقع أن لا يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس التجارية في البلاد حتى شهر أكتوبر المقبل.



لذلك، حتى ذلك الحين، سيتعين على مستخدمي الهاتف في الغالب اللجوء إلى شبكات الجيل الرابع 4G.

في الوقت الراهن، الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G متاح فقط مع 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، ويُكلف 4999 يوان صيني، وهو ما يعادل 710 دولارات أمريكية.



التوافر الأولي محدود، ولكننا نتوقع أن تحصل المتاجر الإلكترونية الصينية الكبرى مثل JD.com و Tmall على المزيد من الوحدات في 11 أغسطس.

للتذكير، يضم الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم.



وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة.



وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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