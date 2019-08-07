2019/08/07 | 16:03

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المهندس: الاولوية بسهل نينوى لمركزية الامن وحفظ التنوع بين جميع المكونات

بغداد/..



اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ، ان الأولوية في مناطق سهل نينوى تتركز على حفظ التنوع ومركزية الأمن وتجنب التوتر وتوفير بيئة مناسبة لجميع المكونات .

واشار المهندس خلال زيارته اليوم كنيسة مارت شموني في محافظة نينوى ، التي وصلها امس للاشراف على عمليات ارادة النصر الثالثة ، الى " اهمية تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سهل نينوى والحفاظ على وحدة وانسجام مكوناته"، مؤكدا ان "تنوع المكونات وتعايشها نقطة قوة لهذه المناطق ".

واعلن المهندس ، استعداد الحشد الشعبي لدعم تلك المناطق خدميا وانسانيا واعادة جميع النازحين من المسيحيين وغيرهم اليها".

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