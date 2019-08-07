الاتحاد العراقي: مصرون على لعب تصفيات كأس العالم في البصرة أو كربلاء

2019/08/07 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، اليوم الأربعاء، إصرار بلاده على خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في محافظتي البصرة أو كربلاء الواقعتين جنوبي البلاد.وقال المصدر لوكالة وطن للأنباء إن “اتصالا ورد من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم لرئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود يبلغه فيه بوجود قرار من […]

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