العراق والأردن يوقعان اتفاقية للربط الدولي في مجال الكهرباء

2019/08/07 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلا في أوقات الذروة.وذكرت الوزارة في بيان أن “الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.وقالت إن “الطرفين ناقشا […]

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