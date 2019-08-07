أسعار النفط تتراجع بفعل التوتر بين أمريكا والصين

2019/08/07 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء ، مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 58.75 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، وجرى تداولها […]

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