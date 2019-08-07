الشيخ الأمين يُكرّم اللاعب الكناني ويشيد بموقفه الشُجاع ضد الكيان الصهيوني

2019/08/07 | 16:10

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العهد نيوز – النجف الاشرف

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه بالنجف الأشرف، اليوم الأربعاء، لاعب رياضة "المواي تاي"

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