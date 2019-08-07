المرصد العراقي للحريات الصحفية يدين الاعتداء على مراسل وكالة العهد نيوز في الموصل

2019/08/07 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين قيام عناصر من حمايات محافظ الموصل منصور المرعيد بالإعتداء على ماجد شريف أحمد

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