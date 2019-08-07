انتبهوا.. استيقاظكم لدخول الحمام جرس إنذار لأمراض خطيرة!

2019/08/07 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدَّد باحثون على ضرورة الاهتمام بمسألة كثرة التبول خلال الليل لأنها قد تكون حالة مرضية وليست عرضية، لافتين الى أنها قد تكون إشارة تدلّ على بعض الأمراض المميتة.وقال الباحثون إن حاجة البعض منا للتبول أثناء الليل ليست المسألة الوحيدة التي يجب أن تبعث على القلق، بل إن اضطراب النوم يرتبط بتزايد أخطار الإصابة بالسكري، ضعف الجهاز المناعي، أمراض القلب وكذلك بعض الأمراض السرطانية، وفق صحيفة “ذا صن”.كما أكد الباحثون أن كثرة التبول ليلًا قد يتسبّب في الإصابة ببعض المشاكل الذهنية التي من ضمنها القلق، الاكتئاب والذهان.وفي هذا الاطار، حذّرأستاذ المسالك البولية، فيليب فان كيريبروك من علامات كثرة التبول ليلًا، وقال: “الناس يظنون أن الاستيقاظ أثناء الليل للذهاب إلى الحمام مجرد جزء من نمط الحياة مع التقدم في السن، لكن هذا ليس شرطًا ضروريًا، فيمكن لتردي جودة النوم أن يلحق بالغ الضرر بالحالة الصحية، لذا أنصح كل من يستيقظون ليلًا عدة مرات بزيارة الطبيب للوقوف بشكل محدد على الأسباب التي تقف وراء ذلك.



والخبر السار هو أنه يمكن معالجة مشكلة كثرة التبول ليلًا ومن ثم تجنيب الناس المعاناة في صمت”.

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