2019/08/07 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد مصدر امني، الاربعاء، اعفاء مدير مركز شرطة المسبح من منصبه بعد تلقيه رشاوى والتقصير في اداء واجبه وامور اخرى.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، اليوم ، ان "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود وحسب اللجنة المشكلة بامره، اعفى مدير مركز شرطة المسبح العقيد اسامة من منصبه".واضاف، انه "امر بجلبه الى مقر الوكالة فورا، لاسباب تتعلق بتلقيه رشاوي والتقصير في اداء واجبه وامور اخرى"، على حد تعبيره.جدير بالذكر ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود كان قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة عالية المستوى مهمتها متابعة عمل مراكز الشرطة في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وارتباطها به حصرا، بعد حادثة فرار 14 متهما من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد.

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