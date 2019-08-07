2019/08/07 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعتبر عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، الأربعاء، أن تقرير نسب انجاز البرنامج الحكومي الذي قُدم إلى مجلس النواب مجرد حبر على ورق ولا يستند للمعايير الحقيقية.

وقال الخالدي في حديث لـ” گلگامش برس”، إن “آليات تطبيق البرنامج الحكومي غير واضحة، وهناك عدة ملاحظات عليه لأنه لم يغطي احتياجات المواطنين، ولم يتطرق الى معالجة البطالة وأزمة السكن ومعالجة الأزمة الزراعية والمنتج المحلي”.

وأشار إلى أن “التقرير الحكومي حول نسب الإنجاز لا يستند إلى المعايير الحقيقية، فضلا عن أن المنهاج الوزاري فيه خلل ويحتوي على مشاريع عامة وضعت في مناهج حكومية سابقة”.

وتابع بالقول إن “البرنامج الحكومي مجرد حبر على ورق، إذ أن التقرير يتحدث عن انجاز 100% في ملف الازدحام المروري، لكن الحكومة لم تقم بإنشاء جسور وانفاق او مشاريع للمترو او القطار والجميع يرون حالة الازدحام في العاصمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط الاستراتيجي : نسب إنجاز البرنامج الحكومي غير حقيقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط الاستراتيجي : نسب إنجاز البرنامج الحكومي غير حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).