مسؤول سعودي: المملكة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين ولا تريد حربا طويلة في اليمن

2019/08/07 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤول سعودي، أن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين، لأنها لا تريد الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا معهم.وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “المملكة لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها في المقابل لا تريد أن […]

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