رئاسة الجمهورية تصادق على تنصيب الشعلان محافظا للديوانية

2019/08/07 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قراره الخاص بتنصيب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية خلفاً للمقال سامي الحسناوي.وقال عضو مجلس محافظة الديوانية حسين محيسن في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح صادق على زهير علي الشعلان محافظا للديوانية بعد […]

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