بالوثيقـة .. طلب نيابي لتمديد مدة ترويج معاملات الفصل السياسي ستة اشهر

2019/08/07 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي طلبا رسميا الى رئيس الوزراء لتمديد مدة ترويج معاملات الفصل السياسي ستة اشهر اخرى، وذلك نظرا للزخم الحاصل على دوائر الخزينة في المحافظات .ودعا المحمداوي ، بحسب الطلب ، كافـة الدوائر في المحافظات واحتراما لتضحيات الشهداء ومعاناة السجناء، الى عدم استيفاء مبلغ الوصولات البالغ عشرة آلاف دينـار […]

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