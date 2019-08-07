احباط محاولة تهريب ادويـة من سوريا باتجاه سنجار

2019/08/07 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الادوية عبر الحدود العراقية السورية .وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان :” ان متسللين حاولوا تهريب كمية من الادوية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل “.واضافت انه ” تم الاستيلاء على الادوية ومصادرتها من خلال الاجراءات القانونية الاصولية […]

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