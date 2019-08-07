بالصور.. النيران تلتهم مستشفى عام في محافظة واسط

2019/08/07 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط:يس عراق التهمت النيران قسم الاحصاء في مستشفى العزيزية العام في محافظة واسط، فيما اكدت المصادر ان لا توجد خسائر تذكر لغاية الان.

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