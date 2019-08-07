المعاقبة على “جريمة” انشاء المواقع الالكترونية الوهمية تدخل حيز التنفيذ بالعراق

2019/08/07 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة.

واعتبر القضاء في بيان اليوم انشاء مثل تلك المواقع “من جرائم التزوير المقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بأقصى العقوبات”.

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