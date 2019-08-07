العراق يوافق على متطلبات الانتخابات المحلية ويتخذ جملة من القرارات الاقتصادية

2019/08/07 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي .

وذكر بيان حكومي اليوم ان المجلس اقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد الخدمة لحقل المنصورية .

واضاف البيان ان المجلس وافق على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وزارد البيان بالقول انه تمت الموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

كما وافق المجلس على متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، حسب البيان.

واضاف البيان ان المجلس اقر توصيات الاجتماع المختص بتطوير منفذ سفوان الحدودي .

وتابع البيان ان مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن اهداء مركبات .

وصوت مجلس النواب العراقي في يوم 22/2019 على اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع اجرؤها في ربيع عام 2020.

يشار الى ان سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها تبعا لمصالحها السياسية.

واعتمد في ذلك الوقت القاسم الانتخابي 1.6 وكان من سلبياته أنه أظهر الكثير من القوائم الانتخابية، التي لا حصر لها، وانتشار الدعاية الانتخابية الهائلة.





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