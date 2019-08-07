دعوات برلمانية لاستبدال المالكي والعبادي بنواب آخرين

2019/08/07 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دعا عضو #اللجنة القانونية #سليم_همزة، اليوم الأربعاء، رئيس #مجلس_النواب محمد الحلبوسي إلى استبدال زعيم ائتلاف “#دولة_القانون” نوري #المالكي، وزعيم ائتلاف “#النصر” حيدر العبادي، العضوين في البرلمان، […]

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