2019/08/07 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الفنان أحمد فلوكس هجوماً حاداً على متابعة له بعد أن كتبت تعليق له من خلال حسابه على “إنستغرام”، سخرت فيه من طليقته هنا شيحة.

وفوجئ فلوكس بالتعليق الذي جاء فيه: “قتلتونا بالألغاز..



شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة”.

ورد عليها بشكل حاد قائلاً: “إيه اللي انتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقولي على هنا الكلام ده؟”.

وتابع فلوكس: “انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي كلام عليها زي ده..



لتقل خيرا أو تصمت يعني تخرسي..



رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لـ هنا؟، عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا، أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة”.

واختتم كلامه: “ثانيا..



لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا..



عيب عيب عيب..



ما يصحش نهائي”.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمن قال أحمد فلوكس “عيب ما يصحش” وما علاقة طليقته هنا شيحة؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمن قال أحمد فلوكس “عيب ما يصحش” وما علاقة طليقته هنا شيحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).