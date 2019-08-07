2019/08/07 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني، ان الحظر الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية إرهاب إقتصادي وجريمة ضد الإنسانية.وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء لفت الرئيس روحاني، ان هذا الإرهاب الإقتصادي لم يستثني أي شيئ وحتى الأطفال والمرضى الذين يقبعون في المستشفيات، مؤكدا ان الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية جريمة ضد الإنسانية وان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس روحاني: الحظر الجائر المفروض على إيران جريمة ضد الإنسانية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس روحاني: الحظر الجائر المفروض على إيران جريمة ضد الإنسانية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس روحاني: الحظر الجائر المفروض على إيران جريمة ضد الإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).