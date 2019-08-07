هذه القوة التي حققت أعلى معدل عمليات ناجحة ضد داعش بديالى

2019/08/07 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الأربعاء، القوة الأمنية التي حققت اعلى معدل عمليات ناجحة ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق المحافظة.

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