الحشد الشعبي يضبط المأوى الرئيسي لخلايا

2019/08/07 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن ضبط “المضافة السوداء” في منطقة زراعية شمال شرق المحافظة، مشيرا إلى أن المضافة تعتبر المأوى الرئيسي لخلايا تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس قضاء المقدادية علي حسين التميمي في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “قوات الحشد الشعبي تنفذ عملية ...

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