بالصور…مالية الحشد الشعبي تباشر بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة

2019/08/07 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة "الكي كارد" بين منتسبي قيادة قاطع ديالى للحشد الشعبي.

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