2019/08/07 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع دائم وتناوش دائم وخلاف دائم وتطرف دائم بين العلمانيين والاسلاميين.لا العلمانيون يرحمون الاسلاميين بالفيسبوك والاسلاميون يرحمون العلمانيين واحدهم يقول للاخر :انك دمرت البلاد والعباد.يقول الاسلاميون ان العلمانيين يحاولون ضرب كل المقدسات من اولها الى اخرها ومن اعلاها الى باطنها.وانهم يحاولون افشال تجاربهم في بناء الدولة العراقية بعد ان 2003 ويطفون كل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلمانيون والاسلاميون ..جبهة الفيسبوك المركز الخبري الوطني.

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