الدفاع تخاطب دول عالمية لزيادة أعداد طلبتها المتدربين في الخارج

2019/08/07 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، الاربعاء، العمل على زيادة عدد الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج بغية تطوير الجيش العراقي، مشيرا أن وزارته ستقدم كل ما يحتاجه المتدربين العراقيين في دول العالم.وقال الشمري في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، على هامش لقاءه السفير الكندي في بغداد باول كيبارد، انه “ضرورة بناء جيش […]

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