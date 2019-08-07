2019/08/07 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة التي شاركت في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا في كربلاء، أنها “لو كانت تعرف عادات المدينة، لعزفت النشيد الوطني العراقي مرتدية “العباءة والحجاب”.وقالت سعادة إنها “تأثرت جدا عندما عزفت النشيد الوطني العراقي لـ30 ألف متفرج حضروا افتتاح بطولة كأس غربي آسيا لكرة القدم، وتفاعلوا مع العزف ومنهم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء.. جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء.. جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).