2019/08/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #برهان_القاسمي المثقف الثوري في الحياة " لم يعد دورا من الادوار...انها الحياة .وفي الحياة لا وجود للمتفرحين .يرتفع الستار." يوليوس فوتشيك ( تحت اعواد المشنقة)ةأن يقدم اليسار والثورة التونسية اليوم مثقفا ثوريا للانتخابات الرئاسية،هذا في حد ذاته مساحة افتكها اليسار التونسي،وثغرة في جدار الرجعية والتخلف من اجل الحرية والكرامة الوطنية .كتب الرفيق حمة الهمامي نصا صدر به اخر مؤلفاته "المفرد والجمع في الحري......

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