يوسف شباط - التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح

2019/08/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_شباط مقدمةإن من انعكاسات استخدام الحاسب الآلي وانتشاره بشكل واسع في حياتنا ظهور فكرة التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد استخدام وسائل التقنية الحديثة بما فيها الحاسب الآلي والإنترنت، ونلاحظ شيوعها في صورة إبرام العقد فيها بطريق الإنترنت (التعاقد عن بعد)ترتبط التجارة الإلكترونية بفكرة الحكومة الإلكترونية ارتباطاً حيوياً، بل وهي تعتبر أهم تطبيقاتها، ذلك لأن الحكومة الإلكترونية تعتمد وسائل الاتصال ا......

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