صحيفة تكشف مؤشراً لقرب رحيل مودريتش عن ريال مدريد

2019/08/07 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس

عادت الشكوك مرة أخرى حول بقاء النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مع نادي ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل، وذلك بعد غيابه عن قائمة الفريق في مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي الودية مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، تم استبعاده من قائمة ريال مدريد، للقاء سالزبورغ النمساوي، بقرار فني، بعد التأكد أنه لا يعاني من أي إصابة، تمنعه من المشاركة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن غياب أفضل لاعب في العالم عن قائمة الفريق الملكي، تعيد فتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب صاحب الـ33 عاما مع الفريق، والذي قد يكون مؤشرا على قرب رحيل اللاعب، مع اتفاق النادي على ضم دوني فان دي بيك لاعب أياكس بجانب محاولاته لضم النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

وكان مودريتش على وشك الرحيل عن ريال مدريد الصيف الماضي، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي إنتر ميلان الإيطالي، ولكن نجح وقتها فلورنتينو بيريز، رئيس النادي في إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق.

وانضم مورديتش إلى نادي ريال مدريد في عام 2012، من نادي توتنهام الإنكليزي، إذ خاض مع الملكي 303 مباراة في جميع المسابقات، سجل 17 هدفا وتوج بـ14 لقباً.

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