تيار الحكيم .. يعلن تشكيل

2019/08/07 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلن تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم ، اتخاذه دور "حكومة ظل"، وذلك عقب اعلانه المعارضة البرلمانية.

وقال القيادي في التيار النائب حسن خلاطي، بتصريح صحفي "ما نقصد به بـ"حكومة ظل"، الرؤى المقابلة لرؤى كل وزارة، البرنامج الذي يطرح مقابل كل برنامج لكل وزارة في الحكومة ومدى تنفيذ ...

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