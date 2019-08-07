العمل النيابية: مجالس المحافظات تستغل مبادرة السكن للدعاية الانتخابية

2019/08/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة العمل النيابية، الأربعاء، عن استغلال مجالس المحافظات مبادرة حل أزمة السكن التي أطلقها رئيس الوزراء للعائلات الفقيرة للترويج الانتخابي، فيما بينت أن تعطيل منح الأراضي للعائلات الفقيرة حصل لعدم تعاون مجالس المحافظات مع الوزارات المعنية.وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تعطيل توزيع قطع الأراضي على […]

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