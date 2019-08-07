2019/08/07 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، اليوم الأربعاء، إصرار بلاده على خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في محافظتي البصرة أو كربلاء الواقعتين جنوبي البلاد.وقال زغير في تصريح صحفي لـRT وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC “، إن “اتصالا ورد من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة : مصرون على لعب تصفيات كأس العالم في البصرة أو كربلاء المركز الخبري الوطني.

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