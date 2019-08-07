تراجع قياسي بمبيعات

2019/08/07 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} تراجعت شركة آبل الأميركية إلى المركز الرابع، في قائمة أفضل شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم، بعد انخفاض قياسي في مبيعات أجهزة آيفون.

فقد انخفضت مبيعات هواتف آيفون الجديدة، التي أطلقتها الشركة الأميركية العملاقة، بسبب احتفاظ المستخدمين بالموديلات الأقدم لفترة أطول نظرا لارتفاع أسعار الطرازات الجديدة.وباتت شركة أبل تقف خلف 3 شركات آسيوية، اثنتان منها من الصين، بحسب القائمة التي تصدرها مؤسسة "آي إتش أس ماركت"، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.وبحسب القائمة، احتلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المركز الأول، بينما حلت هواوي الصينية، التي باتت جزءا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المركز الثاني، ثم شركة أوبو الصينية.ووفقا لمؤسسة "آي إتش أس ماركت"، فقد تراجعت أبل من قائمة أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم للربع الثاني من العام 2019 وذلك بسبب انخفاض مبيعات أجهزة آيفون الجديدة مؤخرا، الأمر الذي أفقد الشركة الأميركية قبضتها على سوق الهواتف الذكية.وبحسب بيانات "آي إتش أس ماركت"، فقد شحنت شركة أبل 35.3 مليون آيفون خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، واستحوذت على 11 في المئة من سوق الهواتف الذكية، واحتلت أوبو المركز الثالث بعد أن شحنت 36.2 مليون هاتف ذكي.وساهم في سقوط أبل قيام كل من سامسونغ وهواوي، رغم كل مشاكلهما الأخيرة في الولايات المتحدة، بشحن 75.1 و58.7 مليون هاتف على التوالي، فحصلت الشركة الكورية الجنوبية بالتالي على حصة 23 في المئة من حصة السوق، مقابل 18 في المئة للثانية.وشهدت مبيعات آيفون انخفاضا بوتيرة قياسية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2019، واستمر الانخفاض في الربع التالي، حيث انخفضت بنسبة 11.8 في المئة لتبلغ 26 مليار دولار.وفيما تفقد أبل حصتها من السوق، تعزز هواوي تلك الحصة، حيث تكشف بيانات "آي إتش أس ماركت" أنه، في هذه المرحلة، تمكنت الشركة الصينية من تجاوز الحظر التجاري الأخير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها عززت مبيعاتها في الصين.انتهى

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