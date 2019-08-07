بعد دول الخليج.. ترامب يطالب كوريا الجنوبية بمبلغ 990 مليون دولار ثمن الحماية

2019/08/07 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع مبلغ 990 مليون دولار للولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية.وكتب ترامب في تغريدة على موقعه الشخصي ترجمتها وكالة / المعلومة /، إنه “وعلى مدار العقود العديدة الماضية ، لم تدفع كوريا الجنوبية سوى القليل جدًا الى الولايات […]

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