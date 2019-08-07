2019/08/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير أزمة السكن في السعودية استياءً شعبياً في بلد لا تزال فيه المساكن حتى تلك المنخفضة الأسعار، أغلى ثمنا من قدرة كثيرين، ما يمثّل تحديا رئيسياً لولي العهد “محمد بن سلمان” الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن للنفط.والمملكة التي لم تكن تفرض أي ضرائب على مواطنيها حتى قبل سنوات قليلة ماضية، أصبحت الآن تدفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد استياء السعوديين من أزمة السكن في المملكة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد استياء السعوديين من أزمة السكن في المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).