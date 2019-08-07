محافظة بغداد تصدر توضيحا بشأن زخم المراجعين الكبير لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية

2019/08/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت محافظة بغداد على الزخم الحاصل بأعداد المراجعين المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية في دائرة التعويضات التابعة لمحافظة بغداد.واوضحت المحافظة في بيان لها ان ” السيد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري يتابع بقلق الزخم الكبير الحاصل للمراجعين من المفصولين سياسيا لخزينة بغداد التابعة لوزارة المالية وغياب التنظيم والاكتظاظ في دائرة التعويضات” ، […]

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