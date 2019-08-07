مدافع القوة الجوية ينضم للنفط

2019/08/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :بغداد/ الغد برساعلن نادي النفط الرياضي، اليوم الاربعاء، عن ضم لاعب المنتخب الوطني والقوة الجوية احمد عبد الرضا.

وقال مدير الفريق مشتاق كاظم لـ"الغد برس"، انه "تم التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية احمد عبد الرضا، لتمثيل فريقنا الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020".يشار الى ان ادارة نادي النفط سمت مؤخراً يحيى علوان مدرباً لفريقها الكروي.

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