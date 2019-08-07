الكمارك تضبط وتعيد إصدار معمل متكامل مخالف لشروط الاستثمار في كمرك طريبيل الحدودي

2019/08/07 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … أعلنت السلطة الكمركية في كمرك طريبيل الحدودي، اليوم الأربعاء ، عن ضبط معمل متكامل مستعمل لتعبئة المياه الصحية والعصائر كونه مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار .والذي ورد محملاً على (١٧) شاحنة من الجانب الاردني .وأكدت الهيئة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، الذي تضمن مناشدة لوزارة الصناعة […]

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