الجبوري : تقليص اجازة الولادة مقترح ولم يتم تبنيه بشكل نهائي من قبل اللجنة المالية

2019/08/07 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري ، إن "الكلام على قضية تقليص الاجازات الاعتيادية و إجازات الولادة مجرد مقترح ولم يتم تبنيه بشكل نهائي من قبل اللجنة وهنالك نقاشات بهذا الشأن وتلقينا مناشدات كثيرة بهذا الشأن من قبل الموظفين والموظفات".

وأضاف الجبوري، أنه "تقديراً لهذه الاصوات فأني اعلن وبأسم اللجنة المالية بأننا مع ما يوفر البيئة الوظيفية المناسبة ويحفظ حقوق الموظفين وسنحاول بكل جهدنا ابقاء الاجازات كما كانت سابقاً، مع مطالبتنا لجميع من بالوظيفة بان يسعى بأن تكون كامل ساعات دوامه الرسمية بخدمة المواطنين وحفظ كرامتهم والسعي بتسهيل امورهم".

يذكر ان مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي طالبت في وقت سابق ، اليوم الأربعاء، اللجنة المالية في البرلمان برفض مقترح تقليص اجازة الولادة والأمومة.

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